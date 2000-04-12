WOMEN’S MAGAZINE - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:15 - 22:00
Красивая выпечка с Джульет. 7-я серия, 16+
Настоящее вдохновение для кулинаров! Джульет Сир - самый известный британский телевизионный кондитер и пекарь, автор поваренных книг-бестселлеров - вдохновляет любителей выпечки по всему миру закатать рукава и устремиться на кухню.Сочетая в себе очарование и страсть к вкусной еде, Джульет предлагает огромный выбор дразнящей вкус выпечк�и для любого случая.
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