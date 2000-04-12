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VHS-ка - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:55 - 21:40

"Детективное агентство "Лунный свет". 3-й сезон. 4-я серия, 16+

Топ-модель Мэдди Хейс сделала головокружительную карьеру и была совершенно счастлива. Но, вернувшись однажды из круиза, Мэдди обнаружила, что осталась без средств к существованию - управляющий сбежал со всеми её деньгами. Кроме того, теперь она является владелицей нескольких разорившихся фирм, в числе которых и детективное агентство. Частный детектив Дэвид Эддисон предлагает Мэдди сделать его равноправным партнёром и попробовать спасти компанию.

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