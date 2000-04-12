VHS-ка - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
HD, Кино и сериалы
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
20:55 - 21:40
"Детективное агентство "Лунный свет". 3-й сезон. 4-я серия, 16+
Топ-модель Мэдди Хейс сделала головокружительную карьеру и была совершенно счастлива. Но, вернувшись однажды из круиза, Мэдди обнаружила, что осталась без средств к существованию - управляющий сбежал со всеми её деньгами. Кроме того, теперь она является владелицей нескольких разорившихся фирм, в числе которых и �детективное агентство. Частный детектив Дэвид Эддисон предлагает Мэдди сделать его равноправным партнёром и попробовать спасти компанию.
Прямой эфир телеканала VHS-ка смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.