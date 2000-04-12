Старт Баскет - смотреть онлайн прямой эфир
HD
HD, Спортивные
21:00 - 23:00
Баскетбол. Чемпионат Турции. Фенербахче - Петкимспор [12+]. Фенербахче - Петкимспор, 12+
Трансляция соревнований по баскетболу - спортивной командной игре с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника. В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков (всего в каждой команде по 12 человек, замены не ограничены). Цель каждой команды - забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою корзину.
