ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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18:55 - 20:00
В июне 41-го. 1-я серия, 16+
21 июня 1941 года младший лейтенант Буров возвращается из увольнения на место службы, на пограничную заставу в Западной Белоруссии. На рассвете 22 июня немцы начинают вторжение на территорию СССР. Пограничники первыми принимают неравный бой с фашистскими захватчиками. В живых остаются двое - Буров и его подчиненный Карпенюк. Немецкие войска стремительно продвигаются на восток. Оказавшись в тылу врага, Буров решает продолжать охрану границы и вести непримиримую войну, один против неравной силы...
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