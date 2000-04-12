ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:55 - 20:00

В июне 41-го. 1-я серия , 16+

21 июня 1941 года младший лейтенант Буров возвращается из увольнения на место службы, на пограничную заставу в Западной Белоруссии. На рассвете 22 июня немцы начинают вторжение на территорию СССР. Пограничники первыми принимают неравный бой с фашистскими захватчиками. В живых остаются двое - Буров и его подчиненный Карпенюк. Немецкие войска стремительно продвигаются на восток. Оказавшись в тылу врага, Буров решает продолжать охрану границы и вести непримиримую войну, один против неравной силы...