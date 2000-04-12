Конгресс ТВ - смотреть онлайн прямой эфир

21:23 - 21:49

Великие реки России. 2-я часть - "Волга" , 16+

У каждой страны, у любого народа есть центр, некая ось или артерия, по которой проходят главные магистрали, происходит движение людей и товаров и вокруг которой находятся основные города. В России эта артерия - Волга. Её недаром называют "русским Нилом" - общая площадь бассейна реки - это 8% всей территории России. Здесь живут около 40% населения нашей страны - и именно вокруг Волги родилось и сформировалось наше государство. За это Волгу прозвали ласково - матушкой. О ней слагают песни и легенды, пишут картины и снимают кино. И во все времена отправляются по её водам к дальним берегам.