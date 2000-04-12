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Карусель HD

Карусель HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:20 - 22:35

Оранжевая корова, 0+

Знакомьтесь, это семейство оранжевых коров: телята Бо и Зо и их родители - Мама Корова и Папа Бык. В каждой серии дети самостоятельно или с друзьями решают какую-нибудь важную проблему, а родители поддерживают их и дают полезные советы. Мультсериал научит детей находить выход из разных ситуаций, которые возникают в общении со взрослыми и сверстниками. Телезрители станут свидетелями трогательных и смешных историй, которые всегда оканчиваются хорошо.

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