DetectiveJam - смотреть онлайн прямой эфир

10:50 - 12:20

Убийства в... 7-й сезон. 12-я серия , 18+

Сериал о трагических событиях, происходящих в разных городах Франции, расследованиях, ведущихся различными полицейскими детективами, где все преступления имеют под собой некую особенность - использование легенд и преданий прошлого.