БелРос - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:30 - 23:15
Красные листья, 12+
1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации...
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