Wink
ТВ-каналы
БелРос

БелРос - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

SD

Информационные

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

21:30 - 23:15

Красные листья, 12+

1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации...

Прямой эфир телеканала БелРос смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.