А еще подготовка к школе с Кубокот, 12 игр с любимыми героями, родительский контроль и безопасный детский профиль. Полезные развлечения для детей, спокойствие для родителей!
Wink Дети – это...
Входит в подписку
Детский контент
Тысячи мультиков и фильмов для детей – только безопасный детский контент по возрасту и никакой рекламы!
Детские ТВ-каналы
Любимые детские каналы с мультфильмами и передачами, с которыми ребёнка можно оставить наедине
Родительский контроль
Оградите малыша от того, что ему пока рано
Кубокот
Учите буквы и цифры, читайте по слогам – готовьтесь к школе играя!
Игры для детей
Увлекательные путешествия и занимательные квесты с героями любимых мультфильмов
