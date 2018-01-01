Премиум
315 ТВ–каналов
80 000 фильмов и сериалов
Cериалы Wink, снятые специально для вас, а также премьерный оригинальный контент ведущих онлайн-кинотеатров: START, viju+, Amediateka. Бесконечный поток музыки с сервисом Wink Музыка. Каналы в 4K. Спортивные трансляции, популярные радиостанции и детский контент
Входит в подписку
Базовый ТВ-пакет
205 каналов
Самые любимые ТВ-каналы
Онлайн-кинотеатр Wink
27000 фильмов и сериалов
Развлечение на каждый вечер
Хиты СТС
Лучшие сериалы телеканала: новые и проверенные временем шоу для всей семьи
Скидка на фильмы 5%
Скидка 5% на покупку и аренду фильмов, включая новинки
Детский клуб
4000 мультфильмов
Увлекательная коллекция детского кино и мультфильмов
viju+
6 ТВ-каналов и 1500 фильмов и сериалов
Каждую неделю новые фильмы и сериалы в профессиональной озвучке и HD-качестве в коллекции viju
Спорт
8 каналов
Футбол, хоккей, баскетбол, теннис, экстрим, драйв
Каналы в 4К
4 канала
Каналы с Ultra HD качеством
Мировое кино
13 каналов
Зарубежные блокбастеры и классика
Наше кино
10 каналов
Русские фильмы и сериалы
Лучшее для детей
3 канала
Любимые детские передачи и мультфильмы
Для любознательных
12 каналов
Познавательные каналы об истории, технологиях, путешествиях
Мужская Коллекция
6 каналов
Популярные мужские увлечения в одной подписке
Женская Коллекция
5 каналов
Популярные женские увлечения в одной подписке
Музыкальные ТВ-каналы
7 каналов
Музыкальные каналы на любой вкус
Кроха
4 канала
Развивающие каналы для самых маленьких
Радио
Популярные радиостанции в прямом эфире
English Class
720 уроков
Обучающие программы для любого уровня
Коллекция «Караоке»
5500 песен
Песни на русском и иностранном языках на любой вкус
Коллекция «Концерты»
Зрелищные концерты, выступления мировых звезд
AMEDIATEKA
Премьеры одновременно со всем миром, сериальные новинки и хиты от ведущих мировых студий и коллекция популярных фильмов
START
«Содержанки», «Бывшие», «Шторм», сериалы и киноновинки до эфира ТВ и другие эксклюзивные проекты START.
Взрослый
Лучшие эротические ТВ-каналы с фильмами и сериалами, откровенными шоу. Строго 18+!
МАТЧ! ФУТБОЛ
Мировой футбол в твоем телевизоре
Прямые трансляции ведущих европейских чемпионатов
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Канал о российском футболе
Прямые трансляции матчей российской футбольной премьер-лиги, аналитические передачи о футболе
НАСТРОЙ КИНО!
4 ТВ-канала
Шедевры отечественного и зарубежного кино, громкие премьеры. Каждый найдет то, что любит
Аудиокниги Литрес со скидкой
Десятки тысяч аудиокниг любимых авторов всего за 299 руб./мес. для пользователей Wink 5в1, Wink 6в1, Wink + more.tv, Wink, «Трансформер» или «Премиум»
Управление просмотром
Управляйте просмотром, смотрите передачи тогда, когда удобно именно вам
Сервис "Пакет" со скидкой
Экономьте деньги в магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток всего за 169 руб./мес. для пользователей Wink 5в1, Wink 6в1, Wink + more.tv, Wink, «Трансформер» или «Премиум»
Премьеры
Лучшие новинки и кинопремьеры появятся первыми в вашей подписке!
Wink Музыка
Новое музыкальное приложение. Развлекайтесь, отдыхайте и проживайте эмоции под любимые треки
Wink Книги
Новое приложение с аудиокнигами. Начните свое литературное путешествие в любом формате — от классики до новинок. Погружайтесь в мир увлекательных историй, отдыхайте и открывайте новые эмоции. Слушайте аудиокниги на смартфонах Android и iOS
