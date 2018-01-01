Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA
261 ТВ–канал
55 000 фильмов и сериалов
Подписка на максимум: ТВ, кино и сериалы, музыка и книги + START, AMEDIATEKA, viju+
Входит в подписку
Базовый ТВ-пакет
205 каналов
Самые любимые ТВ-каналы
Спорт
8 каналов
Футбол, хоккей, баскетбол, теннис, экстрим, драйв
Наше кино
10 каналов
Русские фильмы и сериалы
Мужская Коллекция
6 каналов
Популярные мужские увлечения в одной подписке
Женская Коллекция
5 каналов
Популярные женские увлечения в одной подписке
English Class
720 уроков
Обучающие программы для любого уровня
Коллекция «Караоке»
5500 песен
Песни на русском и иностранном языках на любой вкус
Музыкальные ТВ-каналы
7 каналов
Музыкальные каналы на любой вкус
Радио
Популярные радиостанции в прямом эфире
Онлайн-кинотеатр Wink
Развлечение на каждый вечер
Хиты СТС
Лучшие сериалы телеканала: новые и проверенные временем шоу для всей семьи
Премьеры
Лучшие новинки и кинопремьеры появятся первыми в вашей подписке!
viju+
6 ТВ-каналов и 1500 фильмов и сериалов
Каждую неделю новые фильмы и сериалы в профессиональной озвучке и HD-качестве в коллекции viju
START
«Содержанки», «Бывшие», «Шторм», сериалы и киноновинки до эфира ТВ и другие эксклюзивные проекты START.
AMEDIATEKA
Премьеры одновременно со всем миром, сериальные новинки и хиты от ведущих мировых студий и коллекция популярных фильмов
Wink Музыка
Новое музыкальное приложение. Развлекайтесь, отдыхайте и проживайте эмоции под любимые треки
Wink Книги
Новое приложение с аудиокнигами. Начните свое литературное путешествие в любом формате — от классики до новинок. Погружайтесь в мир увлекательных историй, отдыхайте и открывайте новые эмоции. Слушайте аудиокниги на смартфонах Android и iOS
Wink Игры
Играйте на большом экране ПК или ТВ
Управление просмотром
Управляйте просмотром, смотрите передачи тогда, когда удобно именно вам
