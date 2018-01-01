7 дней бесплатно
Wink Всё в одном
251 ТВ–канал
50 000 фильмов и сериалов
Wink «Все в одном» – подписка на все кино, сериалы, книги и музыку. Расширенная подписка на аудиокниги, музыку и клипы, тв-каналы, кино и сериалы от онлайн-кинотеатра Wink
Входит в подписку
Онлайн-кинотеатр Wink
27000 фильмов и сериалов
Развлечение на каждый вечер
Подробнее
Wink Музыка
Новое музыкальное приложение. Развлекайтесь, отдыхайте и проживайте эмоции под любимые треки
Подробнее
Wink Книги
Новое приложение с аудиокнигами. Начните свое литературное путешествие в любом формате — от классики до новинок. Погружайтесь в мир увлекательных историй, отдыхайте и открывайте новые эмоции. Слушайте аудиокниги на смартфонах Android и iOS
Подробнее
Базовый ТВ-пакет
205 каналов
Самые любимые ТВ-каналы
Подробнее
Спорт
8 каналов
Футбол, хоккей, баскетбол, теннис, экстрим, драйв
Подробнее
Wink Игры
Играйте на большом экране ПК или ТВ
Подробнее
Премьеры
Лучшие новинки и кинопремьеры появятся первыми в вашей подписке!
Подробнее
Хиты СТС
Лучшие сериалы телеканала: новые и проверенные временем шоу для всей семьи
Подробнее
Наше кино
10 каналов
Русские фильмы и сериалы
Подробнее
Мужская Коллекция
6 каналов
Популярные мужские увлечения в одной подписке
Подробнее
Женская Коллекция
5 каналов
Популярные женские увлечения в одной подписке
Подробнее
English Class
720 уроков
Обучающие программы для любого уровня
Подробнее
Музыкальные ТВ-каналы
7 каналов
Музыкальные каналы на любой вкус
Подробнее
Коллекция «Караоке»
5500 песен
Песни на русском и иностранном языках на любой вкус
Подробнее
Радио
Популярные радиостанции в прямом эфире
Подробнее
Wink 5в1 со скидкой
Wink делает подарки, теперь «5в1» доступна по специальной цене 199 ₽/месяц для пользователей подписки «Всё в одном». Для остальных стоимость: 599 ₽/месяц. Наслаждайтесь фильмами и сериалами от Wink, more.tv, START, viju и Караоке
Подробнее
Wink 6в1 со скидкой
Фильмы и сериалы Wink, AMEDIATEKA, more.tv, START, viju и Караоке всего за 299 руб/мес. для пользователей подписки «Wink Всё в одном»!
Подробнее
Wink Дети со скидкой
Целый мир развлечений для вашего ребенка всего за 99 руб/мес! Смотрите мультики, детские фильмы и ТВ-каналы, готовьтесь к школе с Кубокотом, играйте с любимыми героями. Только для пользователей "Wink Всё в одном"
Подробнее
Управление просмотром
Управляйте просмотром, смотрите передачи тогда, когда удобно именно вам
Подробнее
START + AMEDIATEKA для Wink Всё в одном
Расширьте действующую подписку «Wink Всё в одном» фильмами и сериалами из библиотек START, Amediateka и viju+ за 400 руб./мес. Данная цена доступна для подписчиков «Wink Всё в одном»
Подробнее