Wink
Подписки
Больше ТВ

Больше ТВ

29 ТВ–каналов
300 фильмов и сериалов
Собрали ТВ-каналы для ценителей мировой классики кино и познавательных программ. А еще 4K каналы и записи живых концертов
Входит в подписку
Мировое кино
13 каналов
Зарубежные блокбастеры и классика
Каналы в 4К
4 канала
Каналы с Ultra HD качеством
Для любознательных
12 каналов
Познавательные каналы об истории, технологиях, путешествиях
Коллекция «Концерты»
Зрелищные концерты, выступления мировых звезд
