Lamoda 15% скидка

Lamoda — онлайн-площадка для модного шопинга, где собраны тысячи мировых и российских брендов и более 10 миллионов товаров: одежда, обувь, косметика, товары для детей и дома. Быстрая доставка, примерка перед покупкой, программа скидок и бонусов. Каждый месяц у вас будет промокод на скидку 15% от стоимости заказа в приложении Lamoda, либо на сайте lamoda.ru. Как воспользоваться предложением: 1. Войдите по номеру, на котором подключена подписка MiXX Neo, по ссылке tele2.ru/mixx-neo. 2. Откройте описание Lamoda и нажмите «Воспользоваться» – вы получите промокод на скидку. 3. Примените промокод в приложении Lamoda или на сайте lamoda.ru