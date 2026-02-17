Звезда на замене (сериал, 2024) смотреть онлайн

Проект, в котором звёзды шоу-бизнеса выполняют повседневные занятия своих фанатов. Всего артисту необходимо выполнить пять заданий, чтобы выиграть 500 000 рублей на осуществление мечты телезрителя, но за каждый отказ сумма будет уменьшаться на 100 000. Испытания могут быть разными: приготовить завтрак семье, отвести детей в сад, купить продукты или сделать уборку в комнате. Лишь один раз звезда может воспользоваться дополнительным временем для выполнения поручения и сохранить в призовой копилке 50% от стоимости одного задания. Следить за правильностью выполнения будет ведущая Карина Мурашкина.

