Zurriyot (Наследники) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Сериал на языке оригинала. Сериалда бир оила мисолида ҳаётнинг ўзига хос пасту баландликлари, туҳмат ва разолатнинг ўткинчилиги-ю садоқат, оқибатнинг тантанаси туташ тақдирлар мисолида кўрсатилади. Отанинг ўз бахти устунми ёки асраб олган фарзандлариникими? Сериал давомида ота ва унинг атрофидагилари шу каби саволларга жавоб излаши асносида ҳаётнинг турли гирдобларига тушишади.



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