Золото
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Золото (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Guyane 2 сезона
Драмы, Приключения18+

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Сюжет

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золото»

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