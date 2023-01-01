Золотая лихорадка: Бурные воды (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Золотодобытчики-экстремалы снова в деле! «Парни Дакоты» Фред Хeрт и его сын Дастин возвращаются, чтобы продолжить искать золото в коварных водах реки МакКинли. В этом потаенном уголке Аляски таятся грандиозные запасы золота, но добраться до них могут лишь самые упорные и стойкие.



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