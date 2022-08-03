Женская доля (сериал, 2017) смотреть онлайн

Мать пытается устроить счастье двух дочерей: красочный сериал о жизни индийской семьи.



Несмотря на то, что в современном мире многое меняется, традиции никуда не делись. Так, в классической индийской семье мать больше всего озабочена замужеством дочерей. Старшая вот-вот должна сыграть свадьбу, но в последний момент торжество расстраивается. У младшей дочери, кажется, еще меньше шансов пойти под венец: романтичная натура, девушка мечтает о большой любви и точно не готова к скоропалительному браку с почти незнакомым мужчиной, как это принято в Индии. Однако у матери другое мнение на этот счет...



Кто же победит в этом семейном противостоянии? Узнайте в мелодраме «Женская доля»: индийский сериал на русском языке доступен к просмотру на видеопортале Wink.

