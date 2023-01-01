Земля: взгляд из космоса (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Камеры, установленные в космосе, рассказывают истории о жизни на нашей планете с совершенно нового ракурса, тем самым совершая для нас удивительные открытия, показывая ее невероятные цвета и узоры, а также то, как быстро они меняются.



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