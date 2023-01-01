Смотреть клипы Задуматься

Сюжет

Включайте этот плейлист, когда вам необходимо вырваться из стремительного потока повседневности, когда хочется остановиться, сосредоточиться на своих мыслях и чувствах.



Эта музыка создаст идеальный фон для вашего личного уединения, помогая отпустить тревоги и погрузиться в состояние глубокой, умиротворяющей рефлексии. А треки от White Gallows, Алексея Чумакова, TERRY и группы «Бумажные цветы» вам в этом помогут.



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