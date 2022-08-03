Юные годы чудесные
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Юные годы чудесные

Юные годы чудесные (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Sapne Suhane Ladakpan Ke 1 сезон
Драма18+

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О сериале

Гунджан и Рачана – молодые девушки, они пребывают в прелестном возрасте, порхают, как юные пташки, ведь им всего по 16 лет. Прекрасная пора в жизни каждого человека, когда молодость бьет ключом, когда море по колено и все по плечу…

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.2 IMDb