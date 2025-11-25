Врач от Бога. Святитель Лука Крымски (сериал, 2025) смотреть онлайн

Этого святого считают своим жители нескольких десятков регионов нашей страны. Профессор медицины, выдающийся хирург, архиепископ Лука Крымский оставил свой след почти в 20-ти городах и селах только России.



Это первый фильм, который вберет всю грандиозную географию жизни святого — места служения, лечения людей и почти 30 лет ссылки, — расскажет о поразительных чудесах и исцелениях, совершаемых по молитвам к Луке сегодня, осмыслит подвиг и масштаб личности профессора и чудотворца.



Ведущий фильма, известный адвокат Павел Астахов вместе со съемочной группой «СПАСА» не только окажется в уникальных местах, где протекала жизнь святого Луки, но и увековечит память о нем – и самим фильмом, и даже мемориальной памятной табличкой в одном из далеких северных краев, где прошла часть жизни св. Луки в ссылке.

