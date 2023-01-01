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Властелин колец: Кольца власти
Актёры и съёмочная группа сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Актёры и съёмочная группа сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Режиссёры

Санаа Хамри

Санаа Хамри

Sanaa Hamri
Режиссёр

Актёры

Маркелла Кавена

Маркелла Кавена

Markella Kavenagh
АктрисаNori Brandyfoot
Чарли Викерз

Чарли Викерз

Charlie Vickers
АктёрSauron
Ллойд Оуэн

Ллойд Оуэн

Lloyd Owen
АктёрCaptain Elendil
Роберт Нэйрн

Роберт Нэйрн

Robert Strange
АктёрGlûg
Чарльз Эдвардс

Чарльз Эдвардс

Charles Edwards
АктёрLord Celebrimbor
Меган Ричардс

Меган Ричардс

Megan Richards
АктрисаPoppy Proudfellow
Исмаэль Крус Кордова

Исмаэль Крус Кордова

Ismael Cruz Cordova
АктёрArondir
Роберт Арамайо

Роберт Арамайо

Robert Aramayo
АктёрElrond
Морвет Кларк

Морвет Кларк

Morfydd Clark
АктрисаGaladriel
Дэниэл Вейман

Дэниэл Вейман

Daniel Weyman
АктёрThe Stranger

Сценаристы

Джастин Добл

Джастин Добл

Justin Doble
Сценарист
Дж.Р.Р. Толкин

Дж.Р.Р. Толкин

J.R.R. Tolkien
Сценарист

Продюсеры

Дженнифер Хатчинсон

Дженнифер Хатчинсон

Gennifer Hutchison
Продюсер
Каллум Грин

Каллум Грин

Callum Greene
Продюсер
Джастин Добл

Джастин Добл

Justin Doble
Продюсер

Художники

Рэмси Эйвери

Рэмси Эйвери

Ramsey Avery
Художник
Рик Хайнрихс

Рик Хайнрихс

Rick Heinrichs
Художник
Кристиан Милстед

Кристиан Милстед

Kristian Milsted
Художник

Монтажёры

Йохен Фицхерберт

Йохен Фицхерберт

Jochen FitzHerbert
Монтажёр
Стефан Грубе

Стефан Грубе

Stefan Grube
Монтажёр

Композиторы

Бэр Маккрири

Бэр Маккрири

Bear McCreary
Композитор