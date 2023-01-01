WinkСериалыВластелин колец: Кольца властиАктёры и съёмочная группа сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Актёры и съёмочная группа сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Режиссёры
Актёры
АктрисаNori Brandyfoot
Маркелла КавенаMarkella Kavenagh
АктёрSauron
Чарли ВикерзCharlie Vickers
АктёрCaptain Elendil
Ллойд ОуэнLloyd Owen
АктёрGlûg
Роберт НэйрнRobert Strange
АктёрLord Celebrimbor
Чарльз ЭдвардсCharles Edwards
АктрисаPoppy Proudfellow
Меган РичардсMegan Richards
АктёрArondir
Исмаэль Крус КордоваIsmael Cruz Cordova
АктёрElrond
Роберт АрамайоRobert Aramayo
АктрисаGaladriel
Морвет КларкMorfydd Clark
АктёрThe Stranger