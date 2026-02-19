Виновница (сериал, 2026) смотреть онлайн

Жизнь талантливой женщины-хирурга рушится, когда новая главврач уводит ее мужа и упекает соперницу за решетку. Мелодрама «Виновница» — сериал о поиске справедливости.



В областной больнице работает добрая хирург Марина, которая заведует целым отделением. Ее муж, анестезиолог Вадим, втайне от супруги мечтает занимать более уважаемую должность. Вскоре больницу возглавляет Светлана, с которой Марина вместе училась в университете. Новая руководительница тут же уводит у бывшей однокурсницы мужа, пообещав тому карьерный рост, а еще вешает на Марину вину за халатно проведенную операцию, положившую конец карьере звезды мотогонок Авилову. Марина оказывается за решеткой, и, даже отсидев положенный срок, не может устроиться на работу по специальности. Единственный шанс для нее — стать сиделкой Авилова.



Сможет ли она снова найти счастье, вы узнаете, когда будте смотреть сериал «Виновница» (2025) на Wink.

