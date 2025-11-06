Верджил Ортис-мл. vs Эриксон Лубин (сериал, 2025) смотреть онлайн

Верджил Ортис-мл. уже несколько лет кошмарит первый средний дивизион. Именно он стал самым опасным соперником для всех представителей этого веса, когда категорию покинул Теренс Кроуфорд. Тем удивительнее, что американец до сих пор владеет лишь титулом временного чемпиона мира WBC, который и собирается защитить во второй раз – от Эриксона Лубина. Верджила боятся даже обладатели главных поясов организаций, но вечно оставаться без титульников в его случае невозможно. Ортис-мл. обязательно добьется самых значимых достижений, если сохранит победный ход. Но сохранит ли?

