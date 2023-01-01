Ванпанчмен
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Ванпанчмен

Ванпанчмен (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Ванпанчмен 1 сезон
Аниме, Мультфильмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Парень по имени Сайтама живёт в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен и к тому же силен настолько, что с одного удара аннигилирует всё, что представляет опасность для человечества. Он ищет себя в этой жизни, попутно раздавая подзатыльники монстрам и злодеям.

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