Валентина, любовь моя
Актёры и съёмочная группа сериала «Валентина, любовь моя»

Актёры

Ребека Эррера Мартинес

Ребека Эррера Мартинес

Rebeca Herrera Martinez
АктрисаValentina Kumar
Кэти Барбери

Кэти Барбери

Katie Barberi
АктрисаIsabela Altamirano
Макарена Ос

Макарена Ос

Macarena Oz
АктрисаRosa Monsalve
Дарио Рокас

Дарио Рокас

Darío Rocas
АктёрWilly González
Асусена Эванс

Асусена Эванс

Azucena Evans
АктрисаElena Cardona

Сценаристы

Хосе Мануэль Суарес

Хосе Мануэль Суарес

José Manuel Suárez
Сценарист
Наталия Мартинес

Наталия Мартинес

Nathalia Martinez
Сценарист