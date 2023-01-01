В голубую бездну (сериал, 2021) смотреть онлайн
9.32021, В голубую бездну 1 сезон
Документальные, Приключения12+
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Сюжет
Документальный сериал про подводные течения, которые регулируют жизнь нашей планеты на протяжении миллионов лет — от разнообразия биологических видов до погодных условий. Создатели сериала рассказывают об этих невидимых артериях Земли на примере Восточно-Австралийского течения.
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