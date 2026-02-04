Улетные животные (сериал, 2024) смотреть онлайн

Самая милая программа на всём телевидении от создателей «Улетное видео». Кто такие эти «Улётные животные»? Дикие и домашние, непоседливые и ленивые, серьезные и милые – такого вы еще не видели! Готовьтесь к безудержному веселью с попугаями-баскетболистами, норками-воришками и мопсами на скейтах. В новом шоу собраны самые смешные моменты с участием четвероногих. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир невероятных приключений вместе с «Улётными животными»!

