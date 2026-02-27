Укротить красотку-гендиректора (сериал, 2025) смотреть онлайн

Легендарный Бог войны Хуаго, Е Уцзи, имитировал смерть и ушёл в отставку, став поваром. Вынужденный жениться на холодной генеральном директоре Су Жосюэ, он сначала видел в этом лишь формальность. Но за внешними перепалками и попытками развода скрывалась растущая взаимная привязанность. Идиллия оказалась миражом: Су Жосюэ стала мишенью для покушений, и каждый раз Е Уцзи приходилось раскрывать часть своего прошлого мастерства, чтобы спасти её. С каждым спасением его истинная личность – великий полководец Е Цинцан – всё больше рискует быть раскрытой, пробуждая старых врагов из тени. Теперь Е Уцзи предстоит сражаться на два фронта: защищать ту, кого он полюбил, и противостоять призракам своего прошлого, рискуя разрушить хрупкое настоящее, которое он так тщательно строил.

