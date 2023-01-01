UFC Fight Night Ottawa (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
На турнире UFC Fight Night в Оттаве встретятся топовые легковесы Эл Яквинта и Дональд «Ковбой» Серроне. Яквинта занимает четвертую строчку рейтинга своей весовой категории, Ковбой же по количеству побед является настоящим ветераном UFC и станет самым именитым оппонентом в карьере Яквинты.
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