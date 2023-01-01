UFC Fight Night Ottawa
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Ottawa

UFC Fight Night Ottawa (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На турнире UFC Fight Night в Оттаве встретятся топовые легковесы Эл Яквинта и Дональд «Ковбой» Серроне. Яквинта занимает четвертую строчку рейтинга своей весовой категории, Ковбой же по количеству побед является настоящим ветераном UFC и станет самым именитым оппонентом в карьере Яквинты.

Все сезоны сериала UFC Fight Night Ottawa смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг