UFC Fight Night Las Vegas 36 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дерек Брансон (#5 рейтинга) идет на серии из четырeх побед. В главном поединке вечера он сразился с бойцом из ТОП 10 Дарреном Тиллом. Ранее Тилл (#7 рейтинга) потерпел поражение от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.



Все сезоны сериала UFC Fight Night Las Vegas 36 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.