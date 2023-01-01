UFC Fight Night Las Vegas 30 (сериал, 2021) смотреть онлайн
2021, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
В главном бою вечера Александр Волков постарается продлить серию до трех побед. Его соперник, Сирил Ган на данный момент не потерпел ни одного поражения в промоушене. Оба бойца участвуют в титульной гонке и находятся в ТОП-5 тяжелого дивизиона.
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