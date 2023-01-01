UFC 268
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UFC 268 (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.82021, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

На UFC 268 в Нью-Йорке состоялся бой-реванш за чемпионский пояс в полусреднем весе. Колби Ковингтон (#1 рейтинга) вновь боролся с действующим чемпионом Камару Усманом. В прошлую встречу Ковингтон был нокаутирован Усманом в 5 раунде. В ко-мейн ивенте бывшая чемпионка в минимальном весе Вейли Жанг постаралась вернуть себе титул, сразившись с Роуз Намаюнас, действующей чемпионкой дивизиона.

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