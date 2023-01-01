UFC 265 (сериал, 2021) смотреть онлайн
2021, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Toyota Center, 8 августа — очередной турнир UFC 265. На этот раз в клетке сойдутся два тяжеловеса — американец Деррик Льюис и француз Сирил Ган.
Главный кард:
1. Деррик Льюис vs Сирил Ган — тяжелый вес;
2. Жозе Алдо vs Педро Муньоз —легчайший вес;
3. Майкл Киеса vs Висенте Люке —полусредний вес;
4. Тиша Торрес vs Анджела Хилл — женский минимальный вес;
5. Сонг Ядонг vs Кейси Кенни — легчайший вес.
Прелимы:
1. Бобби Грин vs Рафаэль Физиев — легкий вес;
2. Винс Моралес vs Драко Родригез — легчайший вес;
3. Алонзо Менфилд vs Эд Херман —полутяжелый вес;
4. Каролина Ковалькевич vs Джессика Пенн — женский минимальный вес.
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