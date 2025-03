UFC 265 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Toyota Center, 8 августа — очередной турнир UFC 265. На этот раз в клетке сойдутся два тяжеловеса — американец Деррик Льюис и француз Сирил Ган.



Главный кард:

1. Деррик Льюис vs Сирил Ган — тяжелый вес;

2. Жозе Алдо vs Педро Муньоз —легчайший вес;

3. Майкл Киеса vs Висенте Люке —полусредний вес;

4. Тиша Торрес vs Анджела Хилл — женский минимальный вес;

5. Сонг Ядонг vs Кейси Кенни — легчайший вес.



Прелимы:

1. Бобби Грин vs Рафаэль Физиев — легкий вес;

2. Винс Моралес vs Драко Родригез — легчайший вес;

3. Алонзо Менфилд vs Эд Херман —полутяжелый вес;

4. Каролина Ковалькевич vs Джессика Пенн — женский минимальный вес.



