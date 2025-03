UFC 261 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В ночь с 24 на 25 апреля состоится знаменательное событие для поклонников смешанных единоборств — впервые за долгое время на арену возвращаются зрители! 15 тысяч фанатов наполнят шоу почти забытой потрясающей атмосферой! По такому случаю UFC подготовил мощный кард сразу с тремя титульными поединками. Прямая трансляция турнира UFC 261 Усман vs Масвидаль будет ждать тебя в 03:00 (МСК)!



Чемпионка женской наилегчайшей категории Валентина Шевченко в пятый раз будет защищать свой пояс. Предыдущие защиты титула сложились для любимицы российской публики без особых проблем, но в этот раз ее ждет реальная угроза, ведь противостоять ей будет известная своей мощью и физической силой бывшая чемпионка из Бразилии Джессика Андраде.



В соглавном поединке первая чемпионка UFC из Китая Вейли Жанг проведет бой против бывшей чемпионки Роуз Намаюнас. Обе девушки обладают ярким стилем ведения боя, привыкли радовать фанатов настоящим зрелищем, и это противостояние не станет исключением!



Главное событие турнира — грандиозный реванш, пропитанный непримиримой враждой: обладатель титула «Самый жесткий парень в UFC» Хорхе Масвидал вновь сразится с устрашающим доминирующим чемпионом из Нигерии Камару Усманом. Сможет ли он продолжить путь к званию величайшего полусредневеса в истории, или Масвидаль в очередной раз шокирует зрителей и прервет самую длинную победную серию среди чемпионов UFC?



Главный кард:

1. Камару Усман (18-1) vs Хорхе Масвидаль (35-14) — полусредний вес (77 кг);

2. Вейли Жанг (21-1) vs Роуз Намаюнас (10-4) — женский минимальный вес (52 кг);

3. Валентина Шевченко (20-3) vs Джессика Андрадэ (21-8) — наилегчайший вес (57кг);

4. Юрайа Холл (17-9) vs Крис Вайдман (15-5) — средний вес (84 кг);

5. Энтони Смит (34-16) vs Джим Крут (12-1) — полутяжелый вес (93 кг).



