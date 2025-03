UFC 258 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ключевым событием бойцовского вечера станет противостояние Камару Усмана по прозвищу Нигерийский кошмар с Гилбертом Дуриньо Бернсом. Два бывших друга и одноклубника сойдутся в октагоне 14 февраля, чтобы выяснить, кто является лучшим полусредневесом в мире. Сможет ли бразилец, стремительно ворвавшийся в топ полусреднего веса, прервать самую длинную победную серию среди действующих чемпионов UFC? Или Нигерийский кошмар Камару Усман в третий раз защитит свой пояс?



Основной файткард:

1. Камару Усман (17-1) vs Гилберт Бернс (19-3) — полусредняя весовая категория;

2. Мэйси Барбер vs Алекса Грассо — женский наилегчайший вес;

3. Келвин Гастелум vs Йэн Хейниш — средний вес;

4. Маки Питоло vs Джулиан Маркес — средний вес;

5. Джим Миллер vs Бобби Грин — легкий вес.



Прелимы:

1. Родолфу Виейра vs Энтони Эрнандес — средний вес;

2. Белал Мухаммад vs Диегу Лима — полусредний вес;

3. Полиана Виана vs Мэллори Мартин — женский минимальный вес;

4. Андре Юэлл vs Крис Гутьеррес — промежуточный вес (140).



Все сезоны сериала UFC 258 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.