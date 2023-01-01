UFC 258 (сериал, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Ключевым событием бойцовского вечера станет противостояние Камару Усмана по прозвищу Нигерийский кошмар с Гилбертом Дуриньо Бернсом. Два бывших друга и одноклубника сойдутся в октагоне 14 февраля, чтобы выяснить, кто является лучшим полусредневесом в мире. Сможет ли бразилец, стремительно ворвавшийся в топ полусреднего веса, прервать самую длинную победную серию среди действующих чемпионов UFC? Или Нигерийский кошмар Камару Усман в третий раз защитит свой пояс?
Основной файткард:
1. Камару Усман (17-1) vs Гилберт Бернс (19-3) — полусредняя весовая категория;
2. Мэйси Барбер vs Алекса Грассо — женский наилегчайший вес;
3. Келвин Гастелум vs Йэн Хейниш — средний вес;
4. Маки Питоло vs Джулиан Маркес — средний вес;
5. Джим Миллер vs Бобби Грин — легкий вес.
Прелимы:
1. Родолфу Виейра vs Энтони Эрнандес — средний вес;
2. Белал Мухаммад vs Диегу Лима — полусредний вес;
3. Полиана Виана vs Мэллори Мартин — женский минимальный вес;
4. Андре Юэлл vs Крис Гутьеррес — промежуточный вес (140).
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