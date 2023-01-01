UFC 257 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Центральным поединком турнира станет противостояние экс-обладателя временного пояса в суперлегком весе Дастина Порье и Конора Макгрегора, завоевавшего чемпионство UFC сразу в двух весовых категориях.

Ирландец Макгрегор — один из самых известных борцов ММА, он завоевал любовь поклонников и популярность благодаря дерзкому поведению, быстрым победам и игре на публику.

Дастин Порье, как и Макгрегор, ведет жесткий бой и никогда не жалеет соперника. Из 24 боев 19 закончились для него победами. Кроме спортивных достижений боец занимается благотворительностью: его фонд помощи нуждающимся постоянно пополняется средствами других бойцов UFC.



Основной кард



Другими заслуживающими внимание участниками турнира будут:

• мужчины, легкий вес: Дэн Хукер — Майкл Чендлер;

• женщины Джессика Ай — Джоанн Кальдервуд;

• мужчины, тяжелый вес: Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио;

• женщины, минимальный вес: Марина Родригез — Аманда Рибас;

• мужчины, тяжелый вес: Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор;

• легкий вес: Мэтт Фревола — Оттман Азайтар;

• средний вес: Эндрю Санчез — Андре Муниз.



Всего на турнире запланировано 11 поединков, а UFC 257 трансляция поможет не пропустить ни одно противостояние.



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