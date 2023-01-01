UFC 256 (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Сможет ли амбициозный новичок победить опытного бойца, которого многие считают фаворитом? В рукаве у мексиканца Брэндона Морено есть несколько важных козырей, которые не замечают фанаты Фигередо.



Главный бой



К поединку с более молодым мексиканцем Фигер�едо подходит в отличной форме. Он не только одержал несколько уверенных побед, но и сделал это с минимальным физическим уроном для себя. У опытного и уверенного в себе Фигередо есть все шансы одолеть противника.

При этом 26-летний Брэндон Морено без колебаний согласился на участие в поединке. Мексиканец моложе и крупнее Фигередо. Брэндон провел серию крайне удачных боев. В некоторых из них он одержал эффектные и запоминающиеся победы. Череда триумфов могла придать ему уверенность в своих силах. Поклонники смешанных боевых искусств сходятся во мнении, что несокрушимый бразилец имеет больше шансов стать победителем.



Бои турнира



Не меньший интерес представляют и другие события турнира. В рамках главного карда Тони Фергюсон встретится с Чарльзом Оливейрой, Ренато Мойкано – с Рафаэлем Физиевым, Кевин Холлэнд – с Роналдо Соузой, а Джуниор Дос Сантос – с Сирилом Ганом. Предварительные бои также обещают быть зрелищными. Они сведут Джиллиан Робертсон и Андреа Ли, Гэвина Такера и Билли Коранталло, Сергея Спивака и Джареда Вандераа, Ли Джинглианг и Дуайта Гранта.



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