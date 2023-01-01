UFC 255 (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Дейвесон Фигередо защищает титул чемпиона в наилегчайшем весе в бою против Алекса Переза, занимающего четвертую строчку рейтинга. Со-главным боем турнира стал поединок между действующей чемпионкой в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и Дженифер Майа (#2 в рейтинге).



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