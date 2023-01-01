UFC 255 (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дейвесон Фигередо защищает титул чемпиона в наилегчайшем весе в бою против Алекса Переза, занимающего четвертую строчку рейтинга. Со-главным боем турнира стал поединок между действующей чемпионкой в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и Дженифер Майа (#2 в рейтинге).
Все сезоны сериала UFC 255 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.