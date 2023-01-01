Уэйн (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Уэйн 1 сезон
Боевики, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
16-летний Уэйн вместе с подругой отправляется на мотоцикле из Бостона во Флориду, чтобы вернуть старенький Понтиак своего отца, который был украден до его смерти.
Все сезоны сериала Уэйн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Джэнн
- СПРежиссёр
Стив
Пинк
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- ДЭАктёр
Джеймс
Эрл
- ФААктёр
Франческо
Антонио
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- СКАктёр
Стивен
Кеарин
- ММАктёр
Марк
МакКенна
- СБАктриса
Сиэра
Браво
- ДШАктёр
Джэми
Шампейн
- ДШАктёр
Джон
Шампейн
- ДДАктёр
Джошуа
Дж. Уильямс
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- Сценарист
Грег
Кулидж
- СДСценарист
Сара
Джейн Каннингэм
- СВСценарист
Сьюзи
Вилландри
- КУСценарист
Кирк
Уорд
- СВПродюсер
Сьюзи
Вилландри
- Продюсер
Грег
Кулидж
- СДПродюсер
Сара
Джейн Каннингэм
- САКомпозитор
Стивен
Аргила