Цветок граната (сериал, 2026) смотреть онлайн

Девушка отправляется в другую страну за любимым и становится там заложницей чужого мира. Сериал «Цветок граната» — мелодрама о том, как мечта о любви оборачивается ловушкой.



Настя, дочь известного нейрохирурга и сама будущий медик, готовилась к свадьбе с Игорем — подающим надежды коллегой отца. Но судьба наносит двойной удар: отец уходит из жизни, а жених признается, что его интересовало лишь продвижение по карьерной лестнице. Разочаровавшись в отношениях, девушка неожиданно для себя принимает ухаживания Демира, приехавшего по делам турецкого бизнесмена. Между ними вспыхивают сильные чувства, и они решают пожениться. Демир отправляется домой, чтобы рассказать семье эту новость, но в пути попадает в аварию. Настя отправляется следом за любимым, но, приехав в Турцию, оказывается взаперти в роскошном особняке его родственников.



Сумеет ли Настя поладить с семьей своего жениха? И сможет ли Демир вернуться к жизни? Узнаете, если будете смотреть «Цветок граната» онлайн на нашем видеосервисе Wink.



