Тайное королевство (сериал, 2019) смотреть онлайн
9.12019, The Secret Kingdom 1 сезон
Документальные0+
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Сюжет
Стоит только внимательно взглянуть вниз, чтобы увидеть, как там кипит бурная жизнь: крошечные муравьи создали собственную вселенную прямо у нас под ногами, хотя мы их почти совсем не замечаем. Давайте вместе погрузимся в удивительную жизнь насекомых, которые всегда где-то рядом.
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