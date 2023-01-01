Тайная любовь (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Четыре истории любви, которую хочется сохранить втайне. Киноальманах представлен четырьмя эпизодами, в основе которых лежат секреты любовных отношений каждого из героев.



Влюбленные пары сталкиваются с темными сторонами запретной любви: неверность и измена, ревность и терзания, безысходность и отчаяние. Вы узнаете о судьбе романа замужней женщины с молодым любовником и последствиях интрижки с коллегой, которого подозревали в убийстве беременной подруги. Какова опасность фиктивных браков? Как преодолеть страх и рассказать родителям о своей гомосексуальности? Что делать, если за много лет супружеской жизни секс наскучил и хочется разнообразия?



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