Святилище
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Святилище

Святилище (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Sanctuary 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Хелена приезжает проведать свою близняшку Сири в престижный санаторий в итальянских Альпах. Отказав сестре в странной просьбе выдать себя за неe, в один прекрасный день героиня обнаруживает, что родственница сбежала. Вскоре Хелена поймeт, с чем было связано отчаянное решение Сири.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb