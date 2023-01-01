Стич!
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Стич! (мультсериал, 2008) смотреть онлайн

2008, Стич! 1 сезон
Мультфильмы, Фантастика6+

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Сюжет

Неугомонный инопланетянин Стич — результат уникального эксперимента, в котором использованы гены самых сильных и опасных существ галактики. К счастью, Стич умеет направлять разрушительную энергию в мирное русло. Оказавшись на одном из японских островов, он встречает такую же непоседливую, как и он сам, школьницу Юну. Дружба с девочкой помогает Стичу побороть вредные привычки и совершить множество добрых поступков. Теперь, объединив усилия, неразлучная парочка способна не только навести порядок на острове, но и спасти планету от нашествия пришельцев.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Стич!»