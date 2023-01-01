Стальной алхимик (мультсериал, 2003) смотреть онлайн
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Сюжет
Алхимия - наука о преобразовании материи из одной формы в другую. Ее основное правило - ты можешь получить что-нибудь, лишь отдав взамен нечто равноценное. Эдварду и Альфонсу Элрикам, сыновьям великого алхимика, было всего 11 и 10 лет, когда они решили, что знают об алхимии достаточно, чтобы вернуть к жизни свою покойную мать. Но не зря на создание человека наложен запрет - братья потерпели неудачу и заплатили за свою ошибку страшную цену: Эдвард потерял ногу, а Альфонс был поглощен целиком. Лишь пожертвовав правой рукой, Эдвард сумел вернуть душу Альфонса и присоединить ее к старинному доспеху. Заменив утраченные руку и ногу металлическими протезами, Эдвард вместе с братом покидает родной городок, где поступает на государственную службу, дабы получить доступ к обширным ресурсам военных. Отныне братья еще отчаянней стремятся раскрыть тайну человеческого преобразования - теперь уже ради того, чтобы вернуть друг другу прежние тела. Цель их поисков - легендарный философский камень, который позволяет обойти принцип равнозначного обмена. Однако вскоре братья выясняют, что не они одни ищут философский камень, и что они ввязались в серьёзную игру...
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Боевики, Приключения, Драмы, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- МАРежиссёр
Масахиро
Андо
- ЯИРежиссёр
Ясухиро
Ириэ
- СМРежиссёр
Сэидзи
Мидзусима
- ТОАктёр
Тору
Окава
- ЮСАктриса
Юко
Сато
- ЯТАктёр
Ясухиро
Такато
- МНАктриса
Митико
Нэя
- КУАктёр
Кэндзи
Уцуми
- ЯМАктёр
Ясунор�и
Мацумото
- МТАктриса
Мэгуми
Тоёгути
- РПАктриса
Роми
Пак
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- САСценарист
Сё
Аикава
- АЯСценарист
Акацуки
Яматоя
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- ММПродюсер
Масахико
Минами
- ХКПродюсер
Хидэо
Кацумата
- САХудожник
Синдзи
Арамаки
- ННХудожник
Норифуми
Накамура
- МОКомпозитор
Митиру
Осима