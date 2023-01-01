Смотреть клипы Спокойное

Сюжет

Говорят, что покой нам только снится, однако мы постарались сделать так, чтобы его можно было услышать. В нашей авторской подборке успокаивающей музыки мы собрали самые безмятежные и легкие треки как отечественных, так и зарубежных исполнителей.



Включив этот плейлист, вы сможете расслабиться под чарующее пение казахской певицы Aroojeanne, помечтать с воздушными гитарными рифами группы Твин Пикс и даже размеренно покачать головой под джаз-хоп от MIDIBlack и Pra(Killa'Gramm). Здесь спокойно, но совсем не скучно.



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