Смотреть клипы Спокойное

Спокойное
Wink
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Спокойное
7.52024, Спокойное 1 сезон
Поп, Рэп и хип-хоп18+
Сдержанный минимализм, задумчивая атмосфера и непринужденные ритмы. Спокойная музыка, которая подходит практически для любой ситуации: будь то неспешная прогулка или же уютный вечер в близком кругу.

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Говорят, что покой нам только снится, однако мы постарались сделать так, чтобы его можно было услышать. В нашей авторской подборке успокаивающей музыки мы собрали самые безмятежные и легкие треки как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

Включив этот плейлист, вы сможете расслабиться под чарующее пение казахской певицы Aroojeanne, помечтать с воздушными гитарными рифами группы Твин Пикс и даже размеренно покачать головой под джаз-хоп от MIDIBlack и Pra(Killa'Gramm). Здесь спокойно, но совсем не скучно.

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