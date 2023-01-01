Соник Прайм
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Соник Прайм

Соник Прайм (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Соник Прайм 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

После битвы с доктором Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится по параллельным мирам, чтобы найти своих друзей и спасти мир.

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Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези

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